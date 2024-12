Ascit, opportunità di assunzione. Scatta la selezione per un impiegato. E nel 2025 in programma altri bandi

Nuove opportunità di occupazione. Senza dubbio una bella notizia in questa fase economica. Le assunzioni previste saranno all’azienda Ascit. Ascit Servizi Ambientali Spa, azienda a totale partecipazione pubblica operante nella raccolta rifiuti e nel decoro urbano in 12 Comuni della provincia di Lucca (tra la Piana e la Mediavalle del Serchio), ha pubblicato un avviso per una selezione privatistica ad evidenza pubblica, finalizzata alla formazione di una graduatoria dalla quale attingere per l’eventuale assunzione a tempo determinato o indeterminato. La figura richiesta è quella di un impiegato addetto al settore delle certificazioni.

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12 del 7 gennaio 2025 esclusivamente in modalità online nella sezione del sito Società Trasparente / Selezione del Personale / Reclutamento del personale / Avvisi di Selezione.

Oltre alla posizione di "addetto al settore certificazioni", Ascit ha annunciato una serie di nuove selezioni per il 2025, che coinvolgeranno il personale operativo: operatori con brevetto C+CQC; apprendisti con patente B; apprendisti per il settore officina automezzi. Questi bandi saranno pubblicati nel corso dei primi mesi del 2025.

Tra l’altro Ascit invita gli interessati a monitorare gli aggiornamenti tramite il proprio sito web www.ascit.it consultando la sezione Società Trasparente / Selezione del Personale / Avvisi di Selezione. Quindi diversi posti a disposizione nell’azienda nel 2025, con vari profili professionali interessati.

Ma. Ste.