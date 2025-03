Arti in dialogo in città alla fine del Medioevo. Due giorni di studio

Tracciare un quadro aggiornato del Tardogotico a Lucca, con una prospettiva trasversale che abbracci pittura, scultura, oreficeria e tessili sarà l’obbiettivo del convegno “Arti in dialogo: Lucca alla fine del Medioevo” in programma il 27 e 28 marzo al Museo nazionale di Villa Guinigi dove in due giornate di studio si esploreranno il dialogo tra le arti nella città di Lucca e le connessioni con altri centri, sia italiani che internazionali. Il convegno internazionale è curato dalla direttrice Luisa Berretti, Virginia Caramico e Leonardo Umberto Conti Marchetti, organizzato dai Musei Nazionali.