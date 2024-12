Artemisia. Dicembre per famiglie

Ricco di eventi il programma del mese di dicembre della rassegna ‘Piccola Artemisia cresce’ promossa dal Comune in collaborazione con varie associazioni, che si svolge al centro per le famiglie Piccola Artemisia di via Guido Rossa a Capannori. Tante le iniziative rivolte a bambini, ragazzi e famiglie con incontri, laboratori creativi, letture e yoga.

Il programma si apre oggi, mercoledì 4 dicembre, alle 10 con ”Una mamma tira l’altra”, incontro con la psicologa: attività rivolta a mamme in attesa e con bambini in età 0-2 anni; ore 17-18.30 "C’era una volta", lettura e laboratorio esperienzaile-creativo a sorpresa per bambini da 0 a 6 anni. Venerdì 6 dicembre ore 18-19.30, corso di Yoga. Mercoledì 11 dicembre ore 18-19.30 ‘Leggi e condividi’ letture e laboratori per adulti a cura della cooperativa La Luce; giovedì 12, ore 10-12 "Un tempo per le mamme", attività motoria rivolta a mamme in attesa e con bambini in età 0-12 mesi. Venerdì 13 ore 17-19 "Laboratorio sul gioco da costruzione", per bambini dai 3 ai 9 anni. Info e prenotaziona tramite email a [email protected].