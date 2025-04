Arte di Lorenzetti. Tra modernità e tradizione

Domenica alle 17.30 al Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino apre la mostra “Giovanni

Lorenzetti. Modernità e Tradizione nella Bottega Lorenzetti”, offerta alla città dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dalla Fondazione Lucca Sviluppo, con il patrocinio del Comune di Lucca nell’ambito di “Vivi Lucca”, del Comune di Montopoli Val d’Arno, dove l’artista ha lavorato,

e del Comune di Quinto Vicentino, dove l’artista esporrà in autunno. Si tratta di una mostra delle opere di Lorenzetti, pittore lucchese contemporaneo, i cui lavori di arte sacra sono stati esposti e commissionati in Italia e all’estero, e dei suoi allievi.

La pittura di Lorenzetti si ricollega alla tradizione dei grandi maestri figurativi dal punto di vista delle scelte tematiche e della qualità pittorica. Sue opere sono in gallerie e collezioni pubbliche e private, sua è la Madonna Del Rosario situata sopra uno degli Altari della Chiesa di Santa Caterina in centro storico. La mostra sarà l’occasione per esporre anche alcune delle opere degli allievi della “bottega” che Lorenzetti ha coltivato, approfondendo non solo la storia dell’arte ma anche diverse tecniche pittoriche originali ed inusuali. All’inaugurazione è prevista una esibizione musicale a cura del Liceo musicale A. Passaglia, con Aurora Lucia Rosignoli e Stefano Venturi.

“Il lavoro di Giovanni Lorenzetti, oltre che per il suo assoluto valore, costituisce una ricchezza per

l’intera città di Lucca – scrive Ilario Luperini nel catalogo della mostra -; una ricchezza artistica,

culturale e sociale che non può rimanere chiusa nello spazio seppur fascinoso di Nozzano Castello. È di pubblica utilità che alla Bottega Lorenzetti e alla sua perenne azione vada dedicato uno spazio di prestigio nella città, in maniera da garantirle – nell’interesse di tutta la cittadinanza e dei continui flussi turistici - la più ampia visibilità”. Giovanni Lorenzetti, pittore lucchese, ha insegnato dal 1984 al 2019 discipline pittoriche all’Istituto d’Arte Franco Russoli di Pisa e al Liceo Artistico di Lucca; ha aperto la sua bottega/studio nel 1970, all’età di 18 anni, ha esposto e ricevuto premi per tutta la sua carriera ed ha realizzato inoltre opere grafiche in litografia.