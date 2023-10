Arrivano i burattini per i più piccoli

Domani, lunedì 23 ottobre, ore 10, presso l’Istituto Comprensivo di Piazza al Serchio, il festival I Musei del Sorriso propone uno spettacolo di burattini per bambini (età consigliata: 3-10 anni) intitolato "Il Giardino del Re" e si compone di tre momenti: "La fiaba della fanciulla e il fiore", in versi e scritta da Laura Poli, un buffo racconto popolare intitolato "La novella dei due gobbi" e, infine, una filastrocca musicale, "La filastrocca di Petuzzo", in cui i piccoli spettatori sono invitati ad animare gli oggetti in un grande gioco collettivo. L’ingresso è gratuito. La rappresentazione e le musiche sono a cura di Enrico Spinelli, mentre la regia è di Giulio Casati e le scenografie di Massimo Mattioli e Laura Landi. I burattini sono i pupazzi di Roberta Socci di Pupi di Stac.

Dino Magistrelli