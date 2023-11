Arrivano già le luci di Natale. La città si prepara alla festa mercatino inedito dei presepi

In punta di piedi, mentre ancora sono in corso le operazioni di smontaggio degli stand Comics, avanza il Natale. Le luci sono già appese da giorni in periferia, in particolare viale Castracani e Borgo Giannotti, e adesso gli allestimenti appaiono anche in centro storico. Le pendane saranno distribuite tra centro e periferia come lo scorso anno, ma altre novità sono in agguato. Ad esempio sembra sia in fase avanzata di gestazione un inedito mercatino dei presepi, pronto a portare le nostre tradizioni e il frutto dell’abilità dei maestri artigiani in uno spazio dedicato che potrebbe essere il Loggiato di Palazzo Pretorio. Lmn, ovvero Lucca magico Natale 2023, è pronto a illuminare la festa e a condirla di eventi.

L’accensione delle luci è in programma per l’ultimo fine settimana di novembre, ovvero il 25 e il 26, così come avvenne lo scorso anno. Potrebbero esserci novità anche per la localizzazione di alcuni mercatini. Di certo non mancheranno le magiche installazioni luminose, i concerti al Teatro del Giglio e lo spazio bambini che potranno incontrare Babbo Natale in mezzo a musica, giochi, laboratori e personaggi curiosi. Intanto l’amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso integrativo per la presentazione di iniziative da inserire nel calendario “Vivi Lucca”, sia per il Natale 2023 che per il Capodanno in piazza.

I potenziali organizzatori potranno inviare le loro proposte di intrattenimento anche relative al Capodanno da realizzarsi in una piazza che sarà individuata dall’amministrazione comunale. Candidature in via digitale entro il 20 novembre attraverso il sito www.comune.lucca.it, nella pagina “Cultura, biblioteche, musei- Sportello Eventi”. E la festa abbia inizio.

L.S.