Arriva Murabilia giardino d’Europa. La regina tra i fiori sarà la dalia

La città come un giardino: a Lucca prende il via oggi la 23esima edizione di Murabilia, mostra mercato del giardinaggio di qualità e della cultura del verde, più grande della Toscana e fra le più importanti d’Italia che prosegue domani e domenica, sulle Mura con i migliori espositori ed esperti del mondo del giardinaggio internazionale.

Organizzata da Lucca Crea insieme al Comune di Lucca, è entrata di diritto nel calendario fieristico nazionale 2025, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in considerazione del fatto che fra gli oltre 200 gli espositori presenti, fra vivaisti, artigiani e settore gastronomia, più del 50% vengono da tutta Italia e dall’estero (in particolare Francia, Slovenia e Germania) e che sapranno offrire al pubblico rarità botaniche, novità e riconferme di specie e varietà ormai affermate. E’ disponibile la prevendita on line dei biglietti per evitare file alla cassa, attraverso i portali web www.murabilia.com. Tanti ospiti internazionali, 13 mostre ed esposizioni tematiche, 14 appuntamenti e laboratori dedicati ai bambini, oltre 40 appuntamenti al giorno tra incontri, conferenze con gli esperti e novità editoriali, a cui si aggiungono visite guidate, dimostrazioni dal vivo e workshop con i protagonisti del verde italiano e internazionale e la possibilità di visitare il magnifico Orto Botanico di Lucca, che ha superato i 200 anni d’età. Murabilia pone al centro l’importanza degli alberi e delle specie arboree su tutti i livelli possibili: dalla conoscenza delle singole specie alla cura, alla scoperta di quelli che sono i segnali di allarme che ci lanciano riguardo ai problemi ambientali. Il fiore simbolo di questa edizione è la dalia. Una ricca mostra dedicata sarà allestita da Stefano Magi del vivaio Le Rose di Firenze.

Inoltre Murabilia ci mette in viaggio botanico attraverso il continente, grazie ai vivaisti provenienti da tutta Europa, che portano con sé tesori unici e insoliti, frutto di anni di ricerca e di passione. I vivaisti stranieri sono quasi raddoppiati rispetto allo scorso anno, portando a otto i rappresentanti internazionali. Fra i più amati dal pubblico, per la prima volta a Murabilia, lo chef Damiano Carrara, presenterà il suo nuovo libro “Naturalmente. La mia pasticceria per tutti” (Mondadori Electa), un ricettario di pasticceria moderna alla portata di tutti, l’appuntamento in questo caso è domenica alle 12.