Arriva l’ok del Comune per 46 orti sociali

Il Comune di Castelnuovo ha esaminato ed accolto tutte le 46 domande pervenute da parte dei cittadini agli uffici ed individuato e picchettato i lotti di terreno in località Iara, sulla sponda sinistra del fiume Serchio, all’altezza del rione di Santa Lucia. L’iter è partito con un primo blocco di 25 assegnazioni. Gli assegnatari sono già stati invitati, uno per uno,- a firmare, nell’attesa di poter proseguire poi con gli altri. Importante sottolineare che ci sono ancora lotti liberi per chi avesse necessità. Basta fare domanda agli Uffici del Comune che provvederanno a verificare la richiesta e, eventualmente, ad accoglierla in base alle disponibilità. Giunge così a compimento un tempestivo e risolutivo percorso che ha visto i cittadini castelnuovesi rapportarsi direttamente con gli uffici comunali per la regolare assegnazione dei terreni demaniali concessi gratuitamente dalla Regione Toscana al Comune di Castelnuovo per i prossimi 19 anni. Nell’area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, potranno essere realizzati orti sociali e piccoli manufatti in legno.

Questi ultimi non potranno essere costruiti in ogni singolo lotto, ma dovranno essere collocati in tre aree specifiche già precedentemente individuate. una rete a maglia molto larga e che garantisca un passaggio verso gli altri lotti. È fatto obbligo, infine, dell’adesione al sistema Alert System del Comune. In caso di allerta di colore rosso o arancione, infatti, i cittadini non potranno recarsi nell’area per coltivare, per il rischio di piene del Serchio e allagamenti.

Dino Magistrelli