Arriva il robot chirurgico in Versilia, il 13esimo in Toscana

Lucca, 30 agosto 2024 - Sono tredici i robot chirurgici utilizzati nella rete ospedaliera toscana: l'ultimo arrivato entrerà in funzione il 2 settembre nell'ospedale della Versilia a Lido di Camaiore e ne potranno usufruire tutti i cittadini che abitano nei comuni dell'Asl Toscana Nord Ovest. Il robot è il Da Vinci XI, ultima evoluzione, si spiega dalla Regione, di uno dei primi e più efficaci sistemi per la chirurgia mininvasiva robot-assistita: un sistema meno invasivo della chirurgia laparoscopica, compatto con quattro braccia interscambiabili, montate su un'unica colonnna. Inizialmente sarà utilizzato in urologia, in particolare per gli interventi per il tumore alla prostata, poi sarà esteso a chirurgia generale e ginecolologia. I vantaggi, spiega sempre la Regione, sono sia per i pazienti che per le strutture sanitarie: maggior precisione, tagli più piccoli con benefici estetici e minor dolore, una ripresa più rapida, riduzione dei tempi di ricovero. Con il robot Da Vinci per i chirurghi sarà un po' come 'vivere' l'intervento dall'interno del corpo del paziente e potranno accedere con maggiore facilità ad anatomie difficoltose: seduti davanti ad una console, controllando su un monitor 3d quello che le mani comandano al robot muovendosi sui joystick, con una reale visione a tre dimensioni e la possibilità di ingrandire dettagli e particolari fino a dieci volte. Il sistema consente di eliminare il tremore fisiologico delle mani o altri movimenti involontari, con minori rischi di errore. Attraverso un simulatore virtuale sarà possibile inoltre impratichirsi nell'uso. Gli altri robot chirurgici della rete ospedaliera toscana sono attivi a Careggi a Firenze, al Santo Stefano di Prato, a Cisanello a Pisa, nell'Aou senese, nell'ospedale San Donato ad Arezzo e al Misericordia a Grosseto. Maurizio Costanzo