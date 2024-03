Arriva il nuovo parcheggio. Lavori in via del Pradiscello

Martedì 2 aprile iniziano a Pieve Fosciana i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio in via del Pradiscello e del marciapiede dal convento di Sant’Anna alla Fontana del Pievano. La strada sarà pavimentata con asfalto natura e all’ingresso dei campetti parrocchiali verrà realizzata una piccola piazza. Inoltre la riqualificazione del "piastronato" storico di via San Giovanni che manterrà pertanto la caratteristica "schiena d’asino" e del muro davanti la chiesina di San Giuseppe. Verrà poi smantellata e ricostruita Piazza Roma con i relativi marciapiedi. In accordo con Gaia verranno sostituiti in parte o in toto gli impianti fognari e dell’acquedotto dove sono previsti gli interventi. I lavori sono stati appaltati alla Ditta Bosi Picchiotti di Castelnuovo. La quota prevista per realizzazione dell’opera è di 780 mila euro. Si tratta di lavori nell’ambito del progetto (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (Pinqua) anche a Pieve Fosciana. Com’è ormai noto questa progettualità riguarda tutti i Comuni della Valle e quindi ognuno sarà impegnato nella realizzazione del proprio. Commenta il sindaco Francesco Angelini.

"Finalmente si parte, l’iter procedurale è stato particolarmente lungo e articolato, ma sempre seguito con attenzione e competenza dai nostri tecnici che ringrazio pubblicamente. Nella realizzazione delle opere previste, sinceramente ci potranno essere momenti di difficoltà per la mobilità. Faccio appello al senso di collaborazione e di comprensione di tutti mettendo a disposizione il nostro personale per trovare soluzioni in itinere. La soddisfazione è davvero grande e sono certo che al termine dei lavori i risultati saranno tangibili ed apprezzati. Un altro importante lavoro che va ad aggiungersi a molti altri che sono in fase di realizzazione nel nostro Comune".

Lavori stradali che tra l’altro vanno ad interessare una parte storica molto abitata di Pieve Fosciana e con numerose attività commerciali .

Dino Magistrelli