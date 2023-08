Arriva il nuovo medico di base a Villa Basilica. da poche settimane è entrata in servizio la dottoressa Irene Cavasini, che sostitusce il dottor Luciano Colombini, in pensione. La dottoressa Cavasini è risultata vincitrice di un recente bando pubblicato dall’Asl per colmare il posto vacante a Villa Basilica: il ricevimento è previsto ogni lunedì mattina per 3 ore, negli ambulatori di Botticino. M.S.