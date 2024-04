Arriva il Giro, chiudono le scuole. La mappa lucchese della corsa

Giro d’Italia, la data si avvicina. Il grande evento toccherà la nostra città mercoledì 8 maggio, come tappa conclusiva della quinta giornata della corsa ciclistica lungo il tragitto Genova – Lucca. Con una novità: scuole e mercato Don Baroni saranno chiusi. Ma vediamo meglio il percorso nel nostro Comune. La carovana arriverà dalla via di Camaiore (strada provinciale 1 Francigena) a Torre intorno alle 17.15 e proseguirà sulla stessa strada attraversando le frazioni di Cappella e Monte San Quirico fino al ponte sul Serchio. Da qui Borgo Giannotti, via Augusto Passaglia, viale Matteo Civitali, viale Pompeo Batoni, piazza Martiri della Libertà, viale Carlo Del Prete, viale Lazzaro Papi, piazzale Luigi Boccherini e arrivo in viale Giosuè Carducci, davanti a Campo Balilla. Divieti sul tragitto – sull’area del tragitto fino a piazzale Boccherini il divieto di sosta con rimozione sarà esteso dalle ore 8.30 di mercoledì 8 maggio fino al completo passaggio della competizione mentre la chiusura totale al traffico è prevista dalle ore 14.30 fino ad avvenuto passaggio.

Divieti nelle aree di servizio – In piazza del Collegio e piazza Santa Maria (centro storico), viale Luporini (da piazzale Boccherini a piazzale Italia esclusi posti riservati alla Misericordia), via Nieri, via Giuseppe Giusti, piazza Curtatone, via Mazzini, via Montegrappa, via Nazario Sauro, via per corte Pulia, via Fabio Filzi divieto di sosta con rimozione dalle ore 20 di martedì 7 maggio fino alle ore 21 di mercoledì 8 maggio.

Divieti nelle aree di arrivo – l’area di arrivo è costituita da viale Carducci compreso il parcheggio omonimo, viale Cavour, piazzale Ricasoli, viale Regina Margherita, piazza Umberto I, viale della Repubblica, Porta San Pietro. In questa zona il divieto di sosta con rimozione partirà dalle 20 di martedì 7 maggio e terminerà alle ore 23.59 di mercoledì 8 maggio. Il divieto di transito sarà invece attivo dalle 5 fino alle ore 23.59 di mercoledì 8 maggio. Divieti nelle aree limitrofe all’area di arrivo – durante la giornata dell’8 maggio, fra le ore 5 e le ore 21, resterà aperta al traffico la solo corsia ovest del cavalcavia di viale Europa, sarà quindi consentito il transito del traffico da Sant’Anna, piazzale Italia, via Nieri, viale Europa solo in direzione sud. Per fare il tragitto contrario sarà necessario utilizzare la variante di San Donato e il cavalcavia di viale Città Gemelle. Il traffico pesante proveniente da sud e diretto in Valle di Serchio sarà deviato sul casello autostradale di Capannori. In viale Giusti e nelle sue traverse il divieto di transito durerà dalle 5 alle 21 di mercoledì 8 maggio.

