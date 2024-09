Arriva il Cinema d’Essai. Nove anteprime gratuite

Si entra nel vivo del Cinema D’Essai che quest’anno avrà Lucca come capitale. Sono appena state svelate le anteprime (tutte gratuite) dedicate al pubblico cittadino di questa speciale 24esima edizione degli Incontri dedicati, organizzati dalla Fice (Federazione Italiana dei Cinema d’Essai) in città dal 30 settembre al 3 ottobre.

Si parte con la pre-apertura, domenica (ore 21.30 al Cinema Astra) in collaborazione con il Lucca Film Festival, grazie a Familia, premio al miglior attore di Venezia Orizzonti e Segnalazione Unicef di Agiscuola. Saranno presenti il regista Francesco Costabile e il protagonista Francesco Gheghi.

Due i titoli in programma lunedì 30 settembre: Amerikatsi di Michael A. Goorjian (ore 19.15 presso l’Auditorium del Palazzo delle Esposizioni), che evoca con toni grotteschi le vicende di un ragazzo sfuggito al genocidio in Armenia e che torna dagli Stati Uniti nel ‘47, per trovare la dura realtà sovietica; il toccante e adrenalinico La storia di Souleymane di Boris Lojkine (Cinema Moderno, ore 21.30), pluripremiato al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard. Doppia proiezione anche martedì 1° ottobre: il documentario Almodovar, lo sguardo insolente di Catherine Ulmer (ore 19.45, Auditorium), dedicato al grande cineasta spagnolo, e Goodbye Julia di Mohamed Kordofani (Moderno, ore 21.15), vincitore del Premio della Libertà a Cannes, storia di solidarietà femminile sullo sfondo della recente indipendenza del Sud Sudan.

Spazio al film per ragazzi, mercoledì 2 ottobre, con il film di animazione Buffalo Kids di Juan Jesus Garcia Galocha e Pedro Solis Garcia (Moderno, ore 18), applaudito al Giffoni Fesival; in serata, il thriller giapponese Cloud di Kiyoshi Kurosawa (ore 21.15 all’Auditorium), reduce dal concorso alla Mostra di Venezia. A chiudere la nutrita selezione di anteprime per il pubblico lucchese, giovedì 3 ottobre, l’intenso All we imagine as light - Amore a Mumbai di Payal Kapadia (ore 18 al Cinema Astra), uno sguardo corale sulle donne indiane che è valso alla regista il Gran Premio della Giuria a Cannes; e la versione restaurata in 4K dalla Cineteca di Bologna di un capolavoro del nostro cinema: Divorzio all’italiana di Pietro Germi (alle 21.15 all’Auditorium). I biglietti per la visione gratuita dei film potranno essere ritirati (fino ad esaurimento posti) al Cinema Astra.