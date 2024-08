Arriva il “Barga Scottish Festival“. Ospite d’onore la sindaca di Glasgow

Nell’ambito del Barga Scottish Festival, il fine settimana dedicato alla Scozia in programma dal 6 all’8 settembre prossimo, uno dei momenti più significativi, proprio per rimarcare e rafforzare il rapporto esistente tra la Scozia e la comunità barghigiana, sarà la visita a Barga della prima cittadina di Glasgow, la Lord Provost Jacqueline McLaren.

In aprile, nel municipio di Glasgow, con la Sindaca di Barga fu siglato un patto di amicizia e

collaborazione e la visita barghigiana, oltre a rendere più solenne il fine settimana scozzese, sarà anche l’occasione per dare forma ai contenuti di quell’accordo ed avviare iniziative e progetti di collaborazione tra Barga e Glasgow.

La Lord Provost McLaren sarà presente venerdì 6 settembre all’inaugurazione del Barga Scottish Festival che alle 18 vedrà un corteo partire da Piazza Pascoli per arrivare nel centro storico con la partecipazione, direttamente dall’Isola di Skye, della “The Isle of Skye Youth Pipe Band and Skye Highland Dancers” che poi durante la “tre giorni” darà vita ancora ad esibizioni itineranti di balli e musica tradizionali per le vie del castello mattina, pomeriggio e sera.

Sabato 7 settembre la sindaca di Glasgow incontrerà la sindaca di Barga, Caterina Campani. Le due stileranno le linee programmatiche per dar forma ai contenuti dell’accordo firmato in aprile. Alle 11 ci sarà la conferenza stampa di presentazione di questo accordo a cui seguirà un rinfresco.

La Lord McLaren parteciperà ad alcuni aventi in programma anche domenica e alle 18 visiterà Casa Pascoli. Ad esprimere soddisfazione per l’imminente visita proprio la Sindaca di Barga: "Sono contenta. Abbiamo instaurato già ad aprile un rapporto cordiale di collaborazione. Ora, grazie alla sua presenza a Barga, metteremo a posto un altro tassello nella costruzione di un legame sempre più forte e proficuo tra Barga e la Scozia".

Per quanto riguarda gli altri eventi del Barga Scottish Festival, venerdì 6 alle 19 in Piazza Angelio ci sarà anche l’inaugurazione della mostra “Dalla Scozia a Barga. In viaggio con John Bellany” ed alle 21, presso il Teatro dei Differenti, andrà in scena lo spettacolo “Loving the Enemy”.

Sabato 7 settembre il festival entrerà nel vivo, con l’apertura nel centro storico del mercatino al sapor di Scozia, con la presenza di decine di espositori.