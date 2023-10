Vanno ad arrestarlo per maltrattamenti, in casa aveva 6 chili di droga

Lucca, 9 ottobre 2023 – Sono andati ad arrestarlo per maltrattamenti, ma in casa gli hanno trovato anche 6 chili di droga. I carabinieri hanno quindi arrestato in flagranza un 50enne, già conosciuto alle forze dell'ordine, disoccupato, per i reati di maltrattamenti in famiglia e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Al momento di eseguire l'arresto per maltrattamenti i militari dell'Arma hanno perquisito l'abitazione e l'auto dell'uomo, rinvenendo circa sei chilogrammi di hashish, suddiviso in 53 panetti ed in 38 involucri di diversa dimensione e peso, oltre a tre bilancine di precisione e 33mila euro in contanti ritenuti provento delle attività di spaccio.

Lo stupefacente sequestrato, venduto al dettaglio, avrebbe fruttato una somma di circa 60mila euro. Il 50enne si trova adesso nel carcere di Lucca a disposizione dell'autorità giudiziaria.