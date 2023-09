In macchina con un quintale di hashish. A casa aveva anche una scatola di proiettili

Altopascio, 7 settembre 2023 – In macchina con un quintale di hashish, mentre altri 10 gli sono stati trovati nel corso di un controllo successivo a casa e nel locale di cui è titolare. L’arresto è così scattato nei confronti di un 23enne, incensurato, per detenzione della droga ai fini di spaccio e anche per possesso illegale di munizioni. Nel bagagliaio dell'auto aveva infatti 105 chili di hashish.

Il giovane è stato fermato in località Spianate per un controllo ieri pomeriggio dai carabinieri della stazione di Altopascio, insieme a una squadra di intervento operativo del sesto battaglione Toscana, nel corso di uno dei tanti servizi coordinati di controllo del territorio. Una volta scoperta la droga nel bagagliaio, è scattato poi il controllo, con l'impiego pure di Tami, cane antidroga del nucleo di Firenze.

A casa e nel locale di cui il 23enne è titolare sono stati trovati altri 10 chilogrammi di hashish, una scatola contenente 40 cartucce calibro 9x21 e quattro orologi marca Rolex di dubbia provenienza. “Il sequestro di oltre 115 chilogrammi di droga - si spiega dai carabinieri - è il più rilevante mai effettuato in provincia di Lucca. La droga rinvenuta, se fosse stata immessa nel mercato, avrebbe fruttato, al dettaglio, oltre un milione e mezzo di euro”.