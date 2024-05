Arrestato marocchino per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione a Lucca

La Polizia ha arrestato un marocchino di 29 anni per resistenza a pubblico ufficiale a seguito della liberazione di un immobile occupato abusivamente. La Polizia è intervenuta in via dell’Angelo Custode 33 (gli stessi locali di 4 anni fa) dopo segnalazioni sulla presenza di extracomunitari che avevano occupato abusivamente il fondo: spesso di notte si udivano urla e rumore di vetri infranti. I poliziotti hanno trovato i vetri in frantumi, brande e moltissime bottiglie vuote di superalcolici. Identificati due extracomunitari: il primo, marocchino del ’95, dopo aver cercato invano di non far entrare gli agenti della Volante, ha cercato di scappare spintonando e colpendoli con calci. Il secondo, marocchino del ’96, non ha opposto resistenza e aveva il permesso di soggiorno. Il primo aveva con sé una serie di tessere elettroniche, tra cui carte di credito, provento di furto ai danni di un avvocato lucchese. E’ stato arrestato quindi per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale oltre che per invasione di edifici. Il giudice ha stabilito ieri la custodia cautelare in carcere.