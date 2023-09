Arrestato a Lucca un pensionato con 50 grammi di cocaina nell'auto

Il pomeriggio del 24 agosto scorso (ma la notizia è stata diffusa solo adesso per ragioni investigative) i Carabinieri della Stazione di Pieve di Compito e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lucca, hanno proceduto all’arresto in flagranza di un 72enne, pensionato, residente a Monsumanno Terme (Pistoia), per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Aveva in auto cinquanta grammi di cocaina.

Intorno alle ore 18:30 i militari, che erano impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio in Altopascio, hanno notato l’uomo, una “vecchia conoscenza” dei carabinieri, che a bordo della propria autovettura transitava nella frazione di Spianate. Dopo averlo seguito per alcuni chilometri, insospettiti dal fatto che lo stesso procedeva percorrendo un itinerario composto da strade “secondarie”, una volta giunti sulla Stada Provinciale 22 hanno quindi deciso di sottoporlo ad un controllo. Mentre i carabinieri procedevano alla verifica dei documenti l’uomo aveva iniziato a manifestare un certo nervosismo, continuando a ripetere delle frasi di circostanza. In considerazione dell’atteggiamento tenuto e dei precedenti penali specifici, i militari hanno allora deciso di sottoporre l’uomo ad una perquisizione personale poi estesa anche al veicolo e alla sua abitazione.

Un’attività che alla fine ha consentito ai carabinieri di recuperare cinquanta grammi di cocaina, un bilancino di precisione e la somma di 180 euro, ritenuta verosimilmente provento delle attività di spaccio. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Pistoia, dove è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria.