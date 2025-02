Aquila S.Anna e Pontecosi. Si giocano la Coppa

Sono Aquila Sant’Anna e Pontecosi Lagosì, le due finaliste della coppa Provinciale di Terza Categoria. La formazione lucchese ha battuto 7-6 (dcr) il Montagna Seravezzina. I tempi regolamentari si erano conclusi 2-2, per l’Aquila sono andati in rete Carro (rigore) e Genovali, mentre per i Versiliesi hanno realizzato Giovannini e Mataj. Per quanto riguarda i penalty i padroni di casa sono andati a segno con Carro, Bernardi, de Cicco e Morelli, mentre il Montagna Seravezzina, ha segnato con Tarabella, Giovannini e Giannecchi, con il tiro di Ricci parato da Discini.

L’altra sfida tra Pontecosi Lagosì e Lammari, nei novanta minuti è terminata 0 a 0. La lotteria dei rigori ha premiato i garfagnini che sono passati con quattro gol realizzati da Lorenzo Marigliani, Riccardo Martini Adami, Nicola Bonini e Michele Bonini. Per il Lammari sono andati a segno Bertini, Giacomo Lencioni e Stringari, hanno invece sbagliato Ghilarducci, calciando fuori e Puccetti facendosi parare il tiro dal portiere di casa.

Alessia Lombardi