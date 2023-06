Apre oggi lo sportello pensioni Spi a San Vito con Giuliano Melani

Entrerà in funzione oggi il nuovo sportello SpiInca, che troverà casa nella sede di Sinistra Con a San Vito, in Via Vecchia Pesciatina 1076. Al suo interno, ogni martedì, dalle 9 alle 12, sarà possibile accedere a tutti i servizi relativi alla pensione offerti tanto dal patronato Inca Cgil che dal Sindacato dei pensionati. Il presidio, che verrà gestito da Giuliano Melani, esperto in materia pensionistica della Cgil Lucca, rappresenterà un importante servizio decentrato per l’utenza che avrà così un ulteriore punto di accesso agli strumenti offerti dalla Cgil nell’ambito pensionistico.