Apre la mostra mercato di Creart Cna Lucca Banchi in piazza da oggi

Due giorni all’insegna del mercato artigianale sono previsti per oggi e domani in piazza San Frediano. Un appuntamento dedicato all’artigianato di qualità e rivolto a cittadini e turisti che potranno visitare gli stand anche in serata, i banchi staranno aperti fino alle ore 23. Ci saranno oltre 15 artigiani a presentare i prodotti nella mostra mercato organizzata da Creart Cna in collaborazione con Piazza in Arte di Nadia Moriconi. Fra i banchi sarà possibile trovare spezie, te e tisane, pelletteria, bigiotteria, abbigliamento, stole e foulard, stampe, oggettistica in legno d’olivo, un’azienda bio di riso, verdura e frutta disidratata.