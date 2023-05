Apre la Casa delle Idee Nuovi spazi per il paese

Inaugurata sabato La "Casa delle Idee", realizzata nella struttura dell’ex Scuola Elementare di Fiano-Loppeglia. Si tratta della biblioteca civica, progetto voluto fortemente dall’Amministrazione Bonfanti, un luogo di socializzazione e di cultura, dove i ragazzi, gli adulti ed anche le persone anziane, potranno ritrovarsi; uno spazio rivolto all’interazione, ma anche alla conoscenza e alla scoperta, dove poter creare, realizzare idee e iniziative importanti, potenzialmente capaci di sfociare anche in nuove attività ed esperienze lavorative.

Grazie al lavoro del Comune di Pescaglia e ai contributi di Regione Toscana e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. il progetto, dal costo complessivo di circa 220mila euro, ha preso il via nel 2019 con il consolidamento strutturale dell’edificio e l’efficientismo energetico.

La gestione della "Casa delle Idee" è stata affidata, tramite bando pubblico, all’Associazione Informatica no-profit Hacking Labs APS, che porterà tutte le sue attività formative anche sul territorio di Pescaglia.

"Con l’inaugurazione della Biblioteca Civica della Casa delle Idee - commenta il sindaco Andrea Bonfanti- prende il via il disegno di una Rete Bibliotecaria di Pescaglia. A breve è prevista la riapertura della Biblioteca di San Martino in Freddana. A compimento del progetto, una terza Biblioteca verrà realizzata nel Nuovo Polo Scolastico di Piegaio, i cui lavori partiranno a breve e la cui ultimazione è prevista per la fine del 2026".

Marco Nicoli