Apre domani il negozio di abbigliamento uomo. Si chiamerà “F.Tenucci“

Aprirà domani il nuovo negozio di Umberto Tenucci, che si è trasferito dallo secolare fondo al 54 di via Fillungo. Una nuova sfida per lo storico commerciante, icona dell’eleganza in tema di abbigliamento e non solo, che stavolta ha scommesso su una delle vie più iconiche del centro storico: via del Battistero. E’ qui, al numero 13, che domani aprirà i battenti “F.Tenucci“, dal nome del capostipite, Ferdinando, che in San Michele aprì la “Cappelleria e Pellicceria”. La proposta resta in perfetta continuità, capi classici per uomo.