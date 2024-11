Approvato il masterplan degli impianti sportivi polivalenti

Approvato il Masterplan degli impianti polivalenti comunali per le attività ludico-motorie all’aperto. Il documento, discusso nelle commissioni consiliari Cultura e Lavori pubblici e poi in Consiglio comunale, individua le priorità degli interventi che l’amministrazione comunale vuole affrontare nei prossimi anni anche in collaborazione con altri enti, associazioni e soggetti privati.

"Abbiamo redatto questo documento con l’idea di mettere a sistema il metodo utilizzato nel campo da basket di San Filippo dove grazie al supporto dell’Associazione amici della Pallacanestro e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca è stata rimessa a nuovo una struttura all’aperto che ha una grande importanza aggregativa per tutta la zona est della città - afferma l’assessore allo Sport Fabio Barsanti - . Il documento analizza la situazione complessiva degli impianti all’aperto abbandonati e identifica alcune strutture che saranno interessate da importanti interventi di riqualificazione".

"La priorità è stata data alla periferia e alle frazioni più lontane avendo a disposizione un budget già compreso nel Piano triennale delle opere pubbliche - aggiunge - , ma contiamo di coinvolgere in vario modo altri enti territoriali, privati e associazioni potranno contribuire alla progettazione e alla realizzazione dei lavori, ma anche svolgere parte delle proprie attività presso questi impianti aumentandone il valore aggregativo e di presidio sul territorio".

In tal senso, i primi obiettivi identificati sono stati il campo da basket di via Volpi a Ponte a Moriano a pochi passi dall’istituto comprensivo, l’impianto di Nozzano che sarà integrato con il parco giochi, il campo da tennis di San Filippo dove opera un’importante realtà associativa e a San Concordio si provvederà a dotare il quartiere di uno spazio sportivo polivalente attualmente non esistente.