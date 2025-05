Approvato il bilancio 2024. Via alle stabilizzazioni

Il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio consuntivo 2024 con i voti favorevoli della maggioranza e contrari delle opposizioni presenti. Il risultato di amministrazione presentato è pari a 5.522.681,66 di euro dal quale va sottratta la parte accertata di 2.137.762,4, la parte vincolata di 1.256.237,80 e la parte destinata agli investimenti di 212.498,78, questo porta ad un risultato utile di 1.916.182,44 da destinare ad interventi in conto capitale.

Una netta inversione di tendenza che già si intravedeva con il conto 2023 dove era stato abbattuto il debito residuo che fin dal 2015 grava sul bilancio comunale di 3.154.000,00 da ripianare in 30 anni con rate costanti annuali. "Il bilancio 2024 – dichiara il sindaco Paolo Michelini – presenta un risultato molto lusinghiero e direi migliore delle aspettative grazie ad un lavoro certosino degli uffici comunali e ad un’amministrazione oculata. Per questo ringrazio i componenti della maggioranza e gli uffici comunali. Non solo queste somme non graveranno sul bilancio ma consentiranno un recupero della parte corrente del bilancio per interventi di manutenzione".

"Si tratta, quindi, di un ottimo risultato – aggiunge il sindaco – considerando anche che l’avanzo è tutto applicabile in quanto non sono state attivate nel corso del 2024 anticipazioni di cassa, anzi la presenta un saldo attivo al 31/12/2024 di 4.987.798,09; un ottimo risultato che però, stante la vigente normativa, potrà essere applicato solo per nuovi investimenti".

"Il buon lavoro - conclude Michelini - ha consentito negli ultimi due anni di iniziare a riscoprire i posti vacanti dell’organico comunale con nuove figure che consentiranno il miglioramento dei tanti servizi che il comune è chiamato a dare ai cittadini di Bagni di Lucca. Una buona stabilità finanziaria da una stabilità all’Ente ed è, soprattutto se guardiamo la condizione passata, motivo di orgoglio per il lavoro fatto in questi anni".

Marco Nicoli