Aperitivo in note. Al San Girolamo quattro concerti

Con la primavera arrivano i Concerti Aperitivo, speciali appuntamenti musicali programmati al Teatro San Girolamo, e realizzati dal Teatro del Giglio in collaborazione con il Conservatorio di Musica “L. Boccherini”. Il cartellone degli concerti – con proposte molto diversificate, che vanno dalla musica per duo viola-pianoforte e flauto-pianoforte al recital per pianoforte solista, passando attraverso uno speciale momento tra musica e parole dedicato a Pia Pera che coinvolge nomi illustri del panorama culturale italiano - vive del rapporto di stretta collaborazione tra il Teatro del Giglio e il Conservatorio di Musica “L. Boccherini” di Lucca.

Ad esibirsi nei concerti saranno infatti alcuni tra i più promettenti studenti del Conservatorio stesso (ad esclusione di Elia Faccini, ormai ex-allievo), cui viene offerto un qualificato palcoscenico dove poter mettere a frutto i lunghi anni di studio. Ogni concerto si concluderà con un momento conviviale, nel quale sarà offerto al pubblico un aperitivo. Il primo appuntamento è previsto per domenica 7 aprile alle ore 11.30: il duo composto dai fratelli Niccolò Corsaro (viola) e Lorenzo Corsaro (pianoforte) (nella foto) eseguirà musiche di Robert Schumann (Fantasiestücke Op. 73), Johannes Brahms (Sonata in mi bemolle maggiore per viola e pianoforte Op. 120, n.2) e Paul Hindemit (Sonata in fa maggiore per viola e pianoforte Op. 11, n.4).

Domenica 14 aprile alle ore 11 uno speciale appuntamento tra musica e parole dedicato a Pia Pera, scrittrice, slavista, traduttrice di raffinata sensibilità e intelligenza, scomparsa a Lucca, sua città di origine, otto anni fa. L’evento, ideato da Margherita Loy e realizzato in collaborazione con Feltrinelli Librerie, si intitola “Molte incantevoli stelle”, e vede coinvolti nomi illustri del panorama culturale italiano: Lara Ricci (giornalista, cura la pagina di letteratura e poesia di “Domenica” de Il Sole 24 Ore), Edoardo Albinati (scrittore), Francesca D’Aloja (attrice e scrittrice), Francesca Caminoli (scrittrice), Alba Donati (poetessa, critica, libraia, già presidente del Gabinetto Scientifico Letterario G. P. Vieusseux) ed Emanuela Rosa-Clot (giornalista, attualmente direttrice delle riviste Gardenia e Bell’Italia). Al chitarrista Luca Micheletto è affidata la parte musicale dell’evento, con l’esecuzione dei Quadri di un’esposizione di Modest Mussorgsky nell’arrangiamento per chitarra sola di Kazuhito Yamashita (1961-).

Recital per pianoforte solo domenica 21 aprile alle ore 11.30 con Pierpaolo Buggiani, che si cimenterà in un programma tutto dedicato a musiche di Ludwig van Beethoven (Sonata n.23 in fa minore Op.57 “Appassionata”) e Fryderyk Chopin (24 Preludi Op.28). L’appuntamento conclusivo della rassegna primaverile dei Concerti aperitivo, domenica 5 maggio alle ore 11.30, è dedicato a “L’evoluzione del linguaggio flautistico nei morceau de concours del Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi”, e vede protagonisti la flautista Natalia Ulloa Rodriguez Monserrat e il pianista Elia Faccini. Alla fine di ogni concerto sarà servito un aperitivo con vini offerti dalla Tenuta del Buonamico di Montecarlo.