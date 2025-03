"Antraccoli è il fallimento della giunta Pardini. Chiediamo subito le elezioni anticipate"

“La situazione di Antraccoli – evidenzia Domenico Capezzoli, presidente del Gruppo Civico Toscana 2030 – è la prova lampante di una gestione amministrativa fallimentare, soprattutto nel settore sociale. “Al di là del principio di accoglienza, che sosteniamo fermamente – afferma Capezzoli – siamo sconcertati dalla determina firmata dal dirigente al sociale Lino Paoli, in accordo con l’assessore Giovanni Minniti all’insaputa della giunta e del sindaco, la quale ha sancito una convenzione tra Comune e Misericordia per ospitare 24 persone in emergenza abitativa a discapito dei cittadini più fragili. Questo episodio ha rivelato non solo l’incompetenza dell’assessore nel gestire situazioni delicate, ma anche la grave impreparazione del sindaco Pardini, che ha ammesso candidamente di non essere a conoscenza dei dettagli dell’operazione“.

Capezzoli incalza: “È inaccettabile che un sindaco si trinceri dietro la scusa di non sapere. Deve rendere conto ai cittadini, spiegando come una decisione di tale portata sia stata presa a sua insaputa. Il sociale caro Sindaco Pardini è una cosa seria, ma purtroppo abbiamo constatato che per lei la priorità è attaccare la precedente amministrazione, per poi portarne avanti molti dei loro progetti e se lo lasci dire lo fa molto male attestandosi ogni giorno come un mantra meriti che non ha, e a fare feste su feste, ma quando si tratta di intervenire seriamente non ne ha la capacità. Riteniamo che questa amministrazione abbia perso ogni legittimità. Pertanto, chiediamo elezioni anticipate, affinché i cittadini di Lucca possano esprimere la loro volontà e scegliere una nuova guida per la città. Prendiamo atto della possibile rimozione dell’assessore, la cui gestione non ci ha mai convinto“.