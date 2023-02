Malore fatale: morto a 54 anni Anthony Masini, coordinatore di Forza Italia a Capannori

Anthony Masini

Capannori (Lucca), 27 febbraio 2023 – Stroncato da un malore improvviso, è morto questa mattina a 54 anni Anthony Masini, coordinatore di Forza Italia a Capannori.

Il dramma a pochi passi dalla casa dei genitori, dove era andato a prendere un’amica di famiglia per accompagnarla all’aeroporto. Il malore improvviso è sopraggiunto forse proprio mentre stava caricando i bagagli nell’auto, quando l’amica è uscita per salire sull’auto lo ha trovato accasciato al suolo e a nulla è valso chiamare i soccorsi e la corsa in ospedale.

Masini era conosciuto e stimato oltre che a Lammari, il paese dove abitava anche in tutta la provincia, oltre per la sua attività politica, era stato consigliere comunale, per la generosità, la disponibilità e il grande attaccamento al territorio, anche per la sua professione di odontotecnico. Anthony Masini lascia, oltre ai genitori, anche la moglie Piera e il figlio Matteo, sotto shock per la prematura e inattesa scomparsa. Letteralmente senza parole anche i compagni di partito, con alcuni dei quali aveva condiviso il percorso praticamente dalla fondazione del movimento nel Capannorese.