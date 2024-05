Anteprima del Lucca Jazz Donna. Due concerti al teatro "Artè"

Con due concerti di anteprima, Lucca Jazz Donna prosegue il suo percorso di avvicinamento alla ventesima edizione che si terrà come di consueto in estate. Il primo appuntamento è per domani alle ore 21 negli spazi rinnovati del Teatro Artè di via Carlo Piaggia a Capannori. Il primo set sarà affidato al Maddalena Antona Quintet (nella foto), ensemble che si avvale del talento di Roberta Brighi al basso, Marco Cattani alla chitarra, Michele Vannucci alla batteria e Roberto Beneventi alla fisarmonica.

Il titolo del concerto è Woman in jazz: un progetto che fa della vocalità femminile il filo narrativo dei pezzi condivisi col pubblico. Il secondo momento musicale della serata sarà affidato alla brillante Big band jazz del liceo musicale "A. Passaglia" di Lucca, formazione che si è distinta negli ultimi anni per la creatività e il talento delle due cantanti e dei giovani musicisti, tra i quali diverse strumentiste. Alla serata sarà presente l’associazione Luccasenzabarriere, dal 2017 impegnata nel superamento delle barriere architettoniche sul territorio provinciale di Lucca. L’ingresso è gratuito.