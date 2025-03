Antenne per la copertura telefonica. Sono partiti i lavori a Diecimo

Terminati i lavori in prossimità del depuratore. Si sono conclusi

i lavori condotti da Gaia spa sull’argine del Serchio in prossimità del depuratore di Diecimo, nel comune di Borgo a Mozzano. L’intervento, realizzato in somma urgenza, si era reso necessario

a seguito di una progressiva erosione della sponda: adesso, a protezione dell’impianto, è stata realizzata una nuova scogliera. Nella stessa zona, è in via di completamento l’installazione da parte di Inwit del traliccio che ospiterà le antenne necessarie a garantire la copertura per la telefonia mobile. La struttura, che non è visibile dal centro abitato e non danneggia il paesaggio, è posizionata a distanza di sicurezza dalle case. La parte destinata ad ospitare gli impianti a servizio delle antenne è rialzata per non subire danni in caso di innalzamento del fiume.