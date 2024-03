Antenna a Pontetetto. Prove di ‘connessione’. Sindaco e assessore dialogano coi cittadini

Faccia a faccia tra i cittadini di Pontetetto e l’amministrazione comunale, in particolare il sindaco Mario Pardini e l’assessore all’ambiente Cristina Consani. L’incontro di ieri sera al centro civico di via del Giardino è stato convocato proprio dal sindaco per cercare di mettere alcuni punti fermi, e trovare un’utile sintesi sulla vicenda della nuova antenna di telefonia mobile, che stava per sorgere a un passo dalle case e dal campo sportivo del paese. Il Comune ha sospeso il cantiere ma la vicenda è tutt’altro che conclusa. Ieri sera il sindaco Pardini ha dichiarato ufficialmente che quel sito per l’antenna è un errore e che l’amministrazione non può che essere dalla parte dei cittadini di Pontetetto. Per questo il tentativo già avviato è quello di trovare una soluzione con la ditta incaricata del cantiere, la Inwit. L’antenna secondo l’amministrazione comunale, dovrà essere collocata nell’area individuata (dal 2018) nel piano della telefonia mobile. Ma se questa è una soluzione sul piano burocratico non lo è su quello sostanziale per i cittadini.

“Prendiamo atto che il Comune ha riconosciuto il grave errore commesso nelle procedure di autorizzazione per l’installazione dell’antenna di via Pattana – dicono i referenti del comitato di Pontetetto – , errore che ha consentito alla ditta Inwit di procedere con i lavori fuori dall’area che il comune aveva già individuato e approvato a dicembre 2023, come zona preferenziale e quindi a garanzia dei parametri di sicurezza per la salute dei cittadini. Come Comitato chiediamo che l’antenna fosse spostata in altra zona a minore impatto ambientale“. Il nodo resta.

