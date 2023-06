“ANote Music“ punta su Lucca Il nostro festival tra i big d’Europa

Un’estate a ritmo di musica, a cominciare dal Lucca Summer Festival in programma dal 29 giugno al 28 luglio. Ma non solo. Arrivano i suggerimenti da “ANote Music”, considerato il principale marketplace europeo per gli investimenti musicali che punta gli occhi sui principali eventi in programma non solo in Italia ma in tutta Europa. Non poteva mancare, quindi, in questa grande vetrina europea l’appuntamento che vede patron Mimmo D’Alessandro artefice di un consolidato successo.

ANote Music, però, si spinge oltre la mera enunciazione degli eventi: e così propone di segnare in agenda "i trucchi per risparmiare, passando per i consigli pratici su cosa indossare senza rinunciare ai trend". Insomma, una guida moderna per un’estate contrassegnata dalla musica per tutti: giovani e meno giovani.

Affermano gli esperti di ANote Music: "I festival possono essere una bellissima avventura, ma in alcuni casi non mancano difficoltà legate a trasporti da prenotare, bagni di folla o condizioni climatiche avverse". Proseguono: "Sono tanti, in Italia e in Europa, i festival sui quali tenere gli occhi puntati: chi passa per Budapest, non può mancare allo Sziget (10-15 agosto), storico festival ungherese". E ancora: "Appassionati di folclore e musica? La tappa ideale è il Glastonbury Festival (21-25 giugno) che si tiene nell’omonima cittadina del Somerset (UK), famosa per la sua bellissima abbazia medievale e per le leggende religiose e pagane; importantissimo – affermano da ANote Music, portare con sé degli stivali di gomma: saranno fondamentali per proteggersi dal fango e ricreare gli iconici scatti di Kate Moss che hanno plasmato lo stile del festival".

Ed eccoci a casa nostra. "In Italia ville storiche, palazzi, giardini, Mura maestose, sono le principali attrazioni di Lucca, che anche quest’anno ospita il Lucca Summer Festival che vedrà alternarsi sul palco artisti del calibro dei Kiss, Robbie Williams e Bob Dylan". Tra gli altri appuntamenti, ANote Music segnala "il Rock in Roma (10 giugno 22 settembre), uno dei più importanti del panorama musicale italiano, che si tiene al Circo Massimo". Ed ecco che arrivano i consigli: "Per evitare spiacevoli inconvenienti ai festival – sostengono gli esperti – è importante avere tutto il necessario a portata di mano; il “must have” di questa stagione è il marsupio, accessorio demonizzato per lungo tempo, è divenuto oggi il feticcio della stagione, comodo, capiente, trendy, utile a contenere tutto l’essenziale per sopravvivere a un concerto: smartphone, protettori acustici, crema solare, occhiali da sole, cappellino, un k-way in caso di pioggia".

Tra le raccomandazioni, "un caricatore portatile per lo smartphone, perché un telefono scarico è solo un peso in più da portarsi addosso". Qui hanno però dimenticato il particolare show “phone free“ di Bob Dylan il 6 luglio al Summer: ci sarà il divieto di usare i cellulari all’interno dell’area concerto...

Un ultimo consiglio: "Per non rimanere in silenzio davanti al proprio idolo – conclude ANote Music – è bene conoscere a menadito i testi delle canzoni, ricorrendo alle piattaforme di streaming musicale nelle settimane che precedono il festival e ripassando tutta la discografia".

Maurizio Guccione