Anmic, ci saranno più servizi. Aperto il tesseramentoper il 2025

LUCCAAll’inizio del nuovo anno, l’Anmic di Lucca (Associazione Nazionale Mutulati e Invalidi Civili), rilancia le sue attività al servizio delle fasce più deboli della cittadinanza. I servizi offerti dall’Anmic sono incrementati, sia come orari di apertura, estesa anche al sabato e al mercoledì pomeriggio, sia per la costante disponibilità e presenza del presidente, Salvatore Piliero.

L’Associazione è presente sull’web all’indirizzo www.anmiclucca.it In particolare si ricorda che i medici dell’Associazione sono disponibili per le consulenze relative alle pratiche di invalidità civile, la legge 68/99 per il collocamento mirato, l’ aggravamento dell’invalidità stessa.

L’Anmic è presente presso la ASL Nord-Ovest, nelle commissioni, con i suoi medici e presso l’Inps riguardo le visite di revisione. E’ inoltre iniziato il tesseramento per il 2025. Gli orari di apertura dell’Associazione sono i seguenti: dal lunedi al sabato, dalle 9,00 alle ore 12,00; il mercoledì pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30.

Per appuntamenti si può telefonare allo 0583/316068. e mail: [email protected]