Andreuccetti, ecco la giunta. Insediato il Consiglio. Una squadra “in rosa“

Dopo la convalida degli eletti, giovedì sera, Patrizio Andreuccetti ha giurato sulla Costituzione, con la breve formula di rito, assumendo ufficialmente, per il terzo mandato consecutivo, la carica di sindaco di Borgo a Mozzano. Si è così insediato il nuovo consiglio comunale, uscito eletto dalle urne l’8 e 9 giugno largamente rinnovato, con una nutrita componente femminile. Un gruppo variegato, che unisce volti nuovi ed esperti, andando a cercare di soddsifare nuovamente le richieste e le esigenze dei cittadini. La seduta si è svolta alla presenza di un folto pubblico.

Nel discorso di insediamento da primo cittadino Patrizio Andreuccetti, sostenuto dalla maggioranza eletta della lista "Ancora Insieme", ha augurato a tutti in consiglieri comunali buon lavoro, tracciando poi la linea programmatica dell’amministrazione in coerenza con il programma elettorale presentato agli elettori, nel segno della continuità e del rinnovamento. Indro Marchi, che si era candidato sindaco con la lista "Si Cambia", nominato capogruppo dell’opposizione, ha ringraziato il proprio gruppo, sottolineandone l’impegno in campagna elettorale, dichiarando di mettersi a disposizione della comunità di Borgo a Mozzano e, pur nel rispetto dei ruoli, ha auspicato un maggior coinvolgimento e confronto democratico fra le componenti del consiglio.

Si è proceduto poi con la nomina della giunta comunale: Armando Fancelli, nominato vice sindaco, ha avuto le deleghe lavoro e rappresentate delle frazioni; Alessandro Profetti confermato assessore al bilancio e lavori pubblici; Simona Girelli assessore al turismo e manifestazioni; Silvia Valentini assessore all’urbanistica, edilizia e ambiente. Il sindaco Andreuccetti ha conservato le deleghe alla cultura, sanità, sport e agricoltura. Capogruppo di maggioranza è stato nominato Danilo Cristofani. Non è stato fatto ricorso ad assessori esterni.

A tutti gli altri consiglieri di maggioranza sono state attribuite deleghe in vari settori, fra cui a Greta Orsi la delega alle politiche giovanili e europee e Teatro di Verzura e Sara Pellegrini protezione civile. Sono stati infine nominati a rappresentare il comune di Borgo a Mozzano in seno all’Unione dei Comuni della Media Valle Simona Girelli per la maggioranza e Yamila Bertieri per la minoranza.

Marco Nicoli