Stasera alle 21 al Teatro dei Differenti di Barga atteso show di Andrea Pennacchi che presenta “Pojana e i suoi fratelli“. Uno spettacolo di e con andrea Pennacchi con le musiche dal vivo di Giorgio Gobbi e Gianluca Segato. Franco Ford, detto “Pojana”, era il ricco padroncino di un adattamento delle “Allegre comari di Windsor” ambientato in Veneto, con tutte le sue fisse: le armi, i schei e le tasse, i neri, il nero. In seguito, la banda di Propaganda Live l’ha voluto sul suo palco e lui si è rivelato appieno per quel che è: un demone, piccolo, non privo di saggezza, che usa la verità per i suoi fini e trova divertenti cose che non lo sono. Il personaggio nasce dalla necessità di raccontare alla nazione le storie del Nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva. Ed eccolo qui, Franco Ford detto il Pojana, con tutti i suoi fratelli a raccontare storie con un po’ di verità e un po’ di falsità mescolate, per guardarsi allo specchio. La stagione prosegue giovedì 9 marzo, quando andrà in scena Il Dio bambino con Fabio Troiano, per la regia di Giorgio Gallione. Testo e musiche di Giorgio Gaber e Sandro Luporini.