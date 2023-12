Ancora problemi sulla rete telefonica

Una specie di triangolo delle Bermuda per il segnale dei telefoni cellulari. Prima sembrava fosse soltanto una questione relativa a qualche gestore, Tim in particolare. Adesso a Porcari sembra di entrare in un tunnel, come nelle gallerie dell’Appennino. Il motivo di questi disservizi? Non si sa. Le proteste intanto salgono sempre più di tono. Persone che per lavoro o per diletto non riescono a connettersi e nemmeno a fare una semplice telefonata. "Bisogna uscire dai confini naturali per fare una chiamata, si arriva a questo paradosso – spiega il consigliere di opposizione e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Riccardo Giannoni – ma bisogna fare qualcosa. Per telefonare devi andare fuori Comune. Abbiamo fatto una interrogazione alcuni mesi fa in consiglio e ci siamo sentiti rispondere che è un problema generale e non porcarese. Non è così. È un problema quasi esclusivo di Porcari e che crea enormi disagi a cittadini, professionisti, commercianti, imprese".

"Ogni giorno qualcuno ce lo fa presente. Sindaco e assessore Giannini scrivano al Prefetto e chiedano che venga garantito il ripristino di un servizio di fatto pubblico e che a Porcari non c’è da mesi. La locomotiva industriale della Provincia di Lucca senza telefonia mobile". Ma.Ste.