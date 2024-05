Ancora i negozi nel mirino. Furto e danni in un noto ristorante

Sono passati da un pannello della cucina, situato sul retro dell’immobile, a diversi metri di altezza e angusto, sul retro dell’esercizio commerciale, riparato da sguardi indiscreti. Parafrasando il celebre film, altro colpo dei soliti ignoti negli ultimi giorni a danno di attività produttive di Altopascio. Stavolta nel mirino dei ladri il conosciutissimo ristorante "Il Templare", ubicato alla rotonda sul viale Europa, in direzione autostrada ma comunque a pochi passi dal centro storico. Bottino ingente e locali messi completamente a soqquadro, anche nell’area dei tavoli e della cassa. Il colpo ha fruttato alcune centinaia di euro contenute in un portafoglio, un tablet e diverse bottiglie di buon vino, oltre ad alcuni liquori. "Per fortuna ha retto la robusta chiave di ferro che chiude e separa le varie stanze, perché se avessero avuto a disposizione una strada più semplice per ritornare indietro con la refurtiva mi sarebbero sicuramente sparite affettatrici e molti altri utensili, - spiega il titolare, Nello Tocchini, - invece sono dovuti ripassare dallo spazio stretto da dove sono entrati e quindi hanno trafugato merce facilmente trasportabile".

"Non lascio mai il portamonete, ma avevo il denaro per alcune esigenze di lavoro e quello è sparito per sempre insieme ai documenti, carta di identità e tessera sanitaria. Meno male avevo con me la patente di guida. Siamo arrivati la mattina dopo e l’ingresso principale era a posto, come sempre, perché quello dà direttamente sul viale, arteria trafficatissima a tutte le ore, anche di notte. Penso abbiano agito almeno in coppia, anche perché uno probabilmente ha passato la merce all’altro. E’ la quarta volta, mi pare, negli ultimi anni che subiamo. So che ci sono locali a cui è andata pure peggio, però rimane una profonda amarezza. La sera ci sono vari movimenti qua vicino, spero che le forze dell’ordine possano eseguire controlli mirati".

Tocchini ha presentato regolare denuncia alla locale caserma dei carabinieri. I militari hanno avviato le indagini, a 360 gradi e magari proveranno a monitorare le immagini delle telecamere della videosorveglianza della zona per ricavare informazioni utili, se i ladri ad esempio fossero giunti sul posto con un veicolo. Dopo macelleria islamica, ferramenta Pinini, bar Togo’s, ora il Templare: tutte attività prese di mira nei pressi del centro.

Massimo Stefanini