Ancora ciak in centro. Ultime scene nelle piazze con un Dustin “felliniano“

Tanta curiosità ieri in centro per le nuove scene del film di Peter Greenaway “Luccca Mortis - Tower Stories“ che ruotavano in particolare intorno alla fontana di piazza Antelminelli, in una sorta di citazione (rovesciata) della Dolce vita felliniana. Protagonista ancora una volta Dustin Hoffman, alle prese però con lo spettro simbolico della morte che entra ed esce dalle acque. Hoffman è arrivato verso le 11, dopo le prove luci eseguite utilizzando la sua controfigura. I ciak sono andati avanti fino a sera, anche perché il tempo stringe e la troupe domani lascerà Lucca.

Qualcuno aveva ipotizzato anche un bagno dell’attore premio Oscar nella splendida fontana realizzata da Lorenzo Nottolini, ma l’attore americano in realtà in queste scene resta sempre seduto sul bordo della vasca circolare. Tocca invece agli attori Sofia Boutella e Jonno Davies entrare in acqua, anche se il simbolismo è tutt’altro che quello erotico di Mastroianni e Anita Ekberg. Intanto ieri decine di turisti si sono accalcati nella zona intorno alla cattedrale, incuriositi alla vista del set, sperando di sbirciare Dustin Hoffman, sebbene il set fosse abbastanza blindato.

E oggi ultimo giorno di riprese per Greenaway. Si girerà in piazza San Salvatore alla fontana della “Pupporona“ dalle 15 alle 19. Quindi è prevista la sosta di mezzi tecnici e una rivoluzione nel traffico nella zona di piazza S. Giovanni Leonardi; S. Maria Corte Orlandini, via Santa Giustina e piazza San Salvatore. Prevista anche la deviazione delle navette e la rimozione di biciclette e rastrelliere in piazza san Salvatore.

Sempre stasera dalle 21 all’1 di notte il set si sposterà in via Guinigi e ciò comporterà divieto di sosta in via Guinigi, da via Mordini a via S. Croce e la chiusura di via Guinigi da via Mordini a via Santa Croce dalle 21 all’1 di notte, nonché il divieto di transito in via S. Andrea, da via Fatinelli a via Guinigi, sempre dalle 21 di stasera all’1 di notte.

Il Comune ricorda che oggi, proprio a causa delle riprese cinematografiche, in base all’ordinanza n. 1281, sarà consentita ai residenti e dimoranti la sosta gratuita in tutti i parcheggi a pagamento (stalli blu) all’interno del centro storico.

P.Pac.