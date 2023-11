Ancora allerta. Pioggia e vento. Chiuse le Mura in alcuni punti

Non è ancora finita. Andata in archivio senza grossi problemi la quarta giornata dei Comics con il record delle presenza in città: 80mila solo i biglietti venduti e moltissimi altri arrivati sin dalle prime ore del mattino spinti dalle iniziali condizioni meteo favorevoli; da ieri pomeriggio è di nuovo allerta per il maltempo. Arancione per la notte appena trascorsa e gialla per la giornata di oggi.

Delle condizioni meteo si è parlato ieri nel corso della riunione pomeridiana del centro gestione evento, presso il Centro operativo della protezione civile, presieduta dal sindaco Mario Pardini assieme agli assessori Fabio Barsanti, Giovanni Minniti, Nicola Buchignani, dal capo di gabinetto Beniamino Placido assieme ai dirigenti e funzionari comunali dei vari settori coinvolti oltre che ai rappresentanti di tutte le Forze dell’ordine e delle istituzioni.

A preoccupare è come sempre il vento forte. E’ stato deciso un monitoraggio costante delle strutture del festival e una nuova ordinanza ha già previsto la chiusura di alcune parti delle Mura urbane, quelle dove sono concentrati gli alberi più grandi e vecchi che corrono maggiore rischio di caduta rami. Pertanto, fino a stasera saranno chiusi i baluardi San Regolo, La Libertà e San Salvatore e le cortine fra Porta San Donato e baluardo San Donato, Caffè delle Mura e Baluardo San Colombano. Per i medesimi motivi resterà chiuso anche l’Orto botanico.

Ieri gli agronomi e i tecnici del settore verde pubblico hanno verificato tutte le alberature delle Mura e hanno constatato la caduta di due grossi rami sul baluardo La Libertà e un ramo dalla sequoia dell’Orto botanico fatti che hanno confermato la validità dell’ordinanza di chiusura adottata ieri.

Sempre ieri ci sono stati tre incidenti con feriti: in via Romana alla rotatoria di Antraccoli e due investimenti di pedoni in via Calderia (centro storico) e in piazza Curtatone. I consueti controlli della polizia municipale hanno portato a multare due venditori abusivi e un parcheggiatore abusivo alle Tagliate.

Lucca Crea, intanto, ha deciso che coloro che venerdì non hanno potuto usare il proprio biglietto a causa dello stato di emergenza e dei conseguenti disagi legati al maltempo potranno far valere lo stesso oggi, domenica 5 novembre. Per ritirare i braccialetti sarà necessario recarsi ai welcome desk.