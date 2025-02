Anche Irama e Morrissey. Doppio annuncio per il Summer Festival

Doppio annuncio per Lucca Summer Festival 2025. Il quattordicesimo artista è Morrissey, icona della musica internazionale e non solo, che salirà per la prima volta assoluta sul palco di piazza Napoleone sabato 26 luglio. La pre-sale su Virgin Radio scatterà giovedì 20 febbraio dalle ore 9 alle ore 22 e la vendita generale dalle 12 di venerdì 21 febbraio sui circuiti ufficiali di vendita di TicketOne.

Il secondo annuncio, show numero 15 del Summer è quello di Irama: a breve distanza dal doppio sold out dei due live di Milano all’Unipol Forum di Assago previsti per il 21 e 23 maggio di quest’anno, Irama ieri sera ha infatti comunicato che il suo tour estivo toccherà anche Lucca, il 4 luglio in piazza Napoleone. Le prevendite per lo show del cantautore italiano, reduce dal 9° posto a Sanremo con il brano “Lentamente“, aprono online oggi alle ore 14, mentre nei punti vendita autorizzati da domenica 23 febbraio, alle ore 14.

La novità a sorpresa è comunque Morrissey. Figura di riferimento della musica britannica, (Steven Patrick) Morrissey è considerato uno dei più grandi parolieri della sua generazione e una delle voci più influenti del pop mondiale. Prima con The Smiths, band che negli anni Ottanta, con soli quattro album, ha segnato in modo indelebile la storia della musica, insieme all’incredibile chitarrista Johnny Marr, suo amato/odiato alter ego nel gruppo e poi con una straordinaria carriera solista che lo ha portato a pubblicare tredici album in studio. Morrissey ha dato vita a un repertorio che continua a ispirare e appassionare milioni di fan in tutto il mondo: brani come “This Charming Man”, “How Soon Is Now?”, “There Is A Light That Never Goes Out”, “Suedehead”, “Everyday Is Like Sunday”, “Irish Blood, English Heart” e “First of the Gang to Die” sono diventati inni generazionali, rendendo il suo stile inconfondibile e la sua voce tra le più riconoscibili di sempre.

Nel corso della sua carriera, Morrissey ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui un Ivor Novello Award per il contributo straordinario alla musica britannica, e di recente è stato insignito del 2024 Social Vanguard Award per il suo impegno nella difesa dei diritti degli animali.

I nomi di Morrissey e di Irama si aggiungono a un cartellone straordinario che già vede protagonisti artisti del calibro del maestro Riccardo Muti (22 luglio), Nick Cave (17 luglio), Bryan Adams (27 luglio), Alanis Morissette (23 luglio), Robert Plant (13 luglio), Dream Theater (1° luglio), Simple Minds (24 luglio), Nile Rodgers & Chic (19 luglio), Till Lindemann (6 luglio, ospiti Lacuna Coil), Ghali (11 luglio), Scorpions (10 luglio), Thirty Seconds to Mars (5 luglio) e Antonello Venditti (28 giugno), confermando ancora una volta il Summer come uno degli appuntamenti musicali più attesi e significativi dell’estate italiana.

Un cartellone di grandissima qualità che ha raggiunto quota quarantamila biglietti venduti e che si candida a pareggiare o forse anche superare le edizioni più fortunate del festival. Considerando poi che i giochi non sono ancora fatti e che altri artisti si aggiungeranno a quelli già presenti per completare un cast già a oggi stellare, davvero il Summer 2025 sarà come sempre uno degli eventi più importanti dell’anno per la musica live non solo in Italia ma anche in Europa, con ben poco da invidiare anche alle più grandi rassegne di oltreoceano.