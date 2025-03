Anche il piccolo Mutino ha il suo defibrillatore

E’ stato inaugurato ieri pomeriggio il defibrillatore posizionato nella frazione di Mutino, che conta poco più di una decina di abitanti.

La ’associazione amici di Chiatri’, che già nel dicembre 2023 aveva finanziato l’installazione di un analogo dispositivo nel proprio paese, anche quest’anno non si è tirata indietro, prestandosi per finanziare l’installazione del defibrillatore anche nella limitrofa frazione.

All’inaugurazione ha presenziato anche il sindaco, Mario Pardini:"L’amministrazione è vicina e solidale anche a realtà più piccole come questa. La nostra attenzione non verrà mai meno, cercheremo sempre di fare quanto possibile in caso di necessità".

Mutino, data la strada di accesso attualmente in pessimo stato, che si è ulteriormente ristretta a causa del cedimento della banchina stradale, si può definire localizzato su un terriotorio fragile.

Non a caso, è difficilmente raggiungibile anche dagli automezzi dell’ambulanza, che in passato si sono trovati in difficoltà per raggiungere la destinazione. Data l’elevata presenza di anziani nel paese, l’iniziativa di collocare il defibrillatore, è quasi come un sollievo per i pochi abitanti, dato che, se usato come si deve, offre la possibilità di poter salvare una vita.

"Il gesto dell’associazione è veramente ammirevole. Preservare – conclude il primo cittadino – ed aiutare le piccole comunità è ciò che l’amministrazione si impegna e si impegnerà a fare".

Flaminia Pardini