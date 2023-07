Anastasio e la sua “fine del mondo“ Borgo a Mozzano a tutto rap

Tempo di Festival Borgo a Mozzano e di grandi ospiti. Una delle date più attese è quella di venerdì 21 con Joe Bastianich in veste di musicista (tra l’altro nella stessa serata Checco Zalone sarà sul palco del Summer Festival in piazza Napoleone e il comico livornese Jonathan Canini a “Ma la notte sì“ a Capannori). Il comune denominatore è la gratuità: tutte le serate del Festival della Birra sono a ingresso libero con gli stand che apriranno alle 19 mentre i concerti e gli spettacoli inizieranno alle 21,30. Oggi la scena sarà della band One Step Over mentre domani sarà la volta dei Flaminio Maphia, in tour in occasione dei venti anni di Ragazze Acidelle, l’iconico pezzo hip pop del duo romano, che a Borgo a Mozzano ripercorreranno tutta la loro carriera. Ad aprire la serata sarà Elemento Umano.

Si continua poi con un altro nome di spicco e di richiamo nazionale: sabato 15 sul palco salirà Anastasio, vincitore di X Factor 2018. Con la sua canzone La fine del mondo ha conquistato il grande pubblico, distinguendosi dal resto della scena rap italiana per il suo spiccato lato cantautoriale. Anastasio incanterà il pubblico con la sua libertà espressiva, provocazione e urgenza poetica per uno show unico fatto di pura energia. In apertura Asteria, selezionata tra i protagonisti Radar Italia 2023 di Spotify, dedicato alle nuove leve della musica italiana. Martedì 18 appuntamento con i Modern Lab: una serata tra grandi classici del repertorio pop rock con gli allievi delle classi di chitarra e basso elettrico, batteria, canto moderno della scuola civica di musica Salotti di Borgo a Mozzano. Mercoledì 19 in scena i Gold Five mentre, giovedì 20, ad incantare il pubblico sarà la tribute band Queen At The Race.

Joe Bastianich and La Terza Classe, è dunque super atteso per venerdì 21. La speciale serata sarà animata dalla sua iconica energia e dalla fusione tra le sonorità statunitensi folk, blues e bluegrass. La data del Festival è inserita nel calendario Summer tour che vedrà la band calcare molti importanti palchi d’Italia. Sabato 22 la protagonista della serata sarà invece Urlo Band. Mercoledì 26 sarà la volta di Utopia e giovedì 27 a far ballare il pubblico arriva Radio Kaos. Venerdì 28 a scatenarsi saranno invece i Peggy Su. Spazio anche alla storia della musica dance anni Novanta: sabato 29 luglio ci saranno gli Eiffel 65 con le loro canzoni e sonorità planetarie.