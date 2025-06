"Amori: storie con la coda" di Serafini

Un’esposizione di quadri sullo splendido mondo degli animali, in particolare ritratti di cani e gatti. Al Caffè Santa Zita, in Piazza San Frediano, si inaugura oggi alle 17 la mostra dal titolo "Amori: storie con la coda" con opere dell’artista Silvia Serafini.

La direttrice artistica dell’evento Monica Zoe Innocenti intervisterà la pittrice Silvia Serafini, che racconterà emozioni e motivazioni che hanno ispirato il suo percorso artistico. Serafini nasce nel 1966 e dipinge da oltre 30 anni. Si è diplomata nel 1982 in grafica pubblicitaria e, nel 1984, in disegno e pittura presso l’Istituto per l’arte e il restauro “Palazzo Spinelli” di Firenze. Ama essere eclettica, infatti la sua produzione varia dai dipinti di architetture - specialmente basiliche e particolari di finestre- alla progettazione di trompe l’oeil e di quadri in stile antico. È artista apprezzata dalla critica e conosciuta in tutto il mondo per i suoi ritratti di animali che esegue su commissione.

Una particolarità sarà la tematica sul processo creativo delle opere di Silvia Serafini e sulle emozioni che vuol trasmettere. Molto legata anche al settore del volontariato contro l’abbandono e la violenza sugli animali. Le sue opere sono state ospitate in numerose mostre ed ora ha il privilegio di esporre I suoi dipinti al Caffè Santa Zita, uno dei luoghi storici e artistici più apprezzati di Lucca. L’ingresso è libero al pubblico e la mostra sarà visitabile fino al 19 giugno in orari di apertura del locale.