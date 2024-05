Amici degli animali. La “Santa Dorotea“ si aggiudica il premio. In-Habit “City Pets“

Educare giocando al rispetto per gli animali domestici e alla loro gestione corretta. Quattordici classi di sei scuole cittadine si sono sfidate al Polo Fiere di Lucca, ieri, per le fasi finali di "In-Habit" City Pets e conquistare il titolo di "amici degli animali". Ai tavoli si sono seduti i bambini e le bambine della "Mons. Guidi", "Santa Dorotea", "F. Martini", "Don Milani", la primaria di Sorbano del Vescovo, e quella di Nave per affrontate a colpi di "City-Pets" il gioco di carte che educa al corretto rapporto tra persone e animali, creato da Andrea Angiolino ed edito da Red Glove.

L’iniziativa rientra nei progetti educativi che Lucca Crea realizza in collaborazione con il Comune di Lucca. A premiare le classi vincitrici del torneo, gli assessori comunali all’Ambiente e al Benessere degli animali, Cristina Consani e l’assessore all’Istruzione Simona Testaferrata, oltre al presidente di Lucca Crea, Nicola Lucchesi. I bambini e le bambine che si aggiudicano il premio finale porteranno tutta la classe al Lucca Comics & Games.

"Lucca Crea prosegue nella sua missione di educare giocando – ha sottolineato il presidente Nicola Lucchesi –: divertendosi insieme, stiamo aiutando ragazzi e famiglie a capire che avere un cane o un amico a quattro zampe non è solo un divertimento, ma anche una responsabilità". "E’ bello giocare insieme agli amici, divertirsi e allo stesso tempo imparare le buone pratiche utili – sottolineano gli assessori comunali Cristina Consani e Simona Testaferrata, che hanno premiato i vincitori - , per far sì che gli animali, in questo caso i cani, possano stare al meglio nelle nostre famiglie ed è stato questo l’intento del gioco di carte "City Pets", nato all’interno del progetto "In - Habit" Lucca, che vanta fra i promotori anche l’Università di Pisa, per favorire il rapporto tra uomo e animale nel contesto cittadino".

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto IN-HABIT, finanziato dalla Comunità Europea e riguarda la trasformazione di Lucca nella prima "smart city umano-animale" in Europa, con la realizzazione di percorsi specifici, chiamati "animabili", e di apposite aree relazionali fra i cittadini e gli amici a quattro zampe già realizzate alla terrazza Petroni del Parco Fluviale e nell’area del Campo di Marte. Mentre tutti i partecipanti hanno ricevuto una bella medaglia, maestre comprese, per il loro impegno, ad aggiudicarsi il primo premio è stata la 3A della "Santa Dorotea" e miglior giocatore assoluto: Thais Burgassi.