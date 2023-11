Ambulanza si scontra con branco di cinghiali

Brutta avventura per l’equipaggio di un’ambulanza della Misericordia del Barghigiano, con infermiere a bordo, che durante il servizio di venerdì notte si è scontrato con un branco di cinghiali. Gli animali hanno d’improvviso attraversato la strada con il risultato che un animale è morto e l’ambulanza ha riportato numerosi danni. Tanto che si è reso necessario farne partire un’altra per proseguire il turno di notte. L’ambulanza stava rientrando dal pronto soccorso di Lucca dopo un’emergenza quando, sualla Lodovica, nella zona di Pian di Gioviano, ha impattato contro un branco di cinghiali che ha attraversato la strada, sbucando dalla nebbia. Impossibile evitare l’impatto; per fortuna non hanno riportato ferite gli occupanti del mezzo.