Ambulanza alla Croce Verde. In ricordo di Claudio Luporini. Premiati i volontari più anziani

Inaugurazione della nuova ambulanza premiazione dei volontari che da più anni prestano servizio alla Croce Verde a Porcari. Partiamo dall’inaugurazione di un nuovo mezzo, acquistato con il contributo determinante dell’azienda Sofidel e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Hanno portato il loro saluto Paola Stefani per la multinazionale della carta e Pierluigi Rumbo per la Fondazione. Il defibrillatore a bordo è frutto di un contributo della ditta Fosber, a dimostrazione di una sinergia forte tra il volontariato e il mondo produttivo.

"L’ambulanza è stata intitolata a Claudio Luporini, volontario e presidente della Croce Verde porcarese per un lungo periodo, per tutti noi ’Lupo’ – ha spiegato il sindaco Leonardo Fornaciari, – quindi abbiamo vissuto una giornata di gioia, con una rinnovata fiducia nel futuro affinché la Croce Verde possa continuare la sua opera. A tutto ciò bisogna aggiungere tanta riconoscenza per le volontarie e i volontari che con sacrificio vigilano sul nostro soccorso". E il momento di festa non finisce qui. Infatti sono stati premiati i volontari più ...anziani, ma non dal punto di vista anagrafico, bensì dal tempo trascorso da quando hanno indossato la divisa per la prima volta. In servizio da 30 anni: Michele Scardigli, Giovanni Foscarini e Fabio Del Carlo. Con 20 anni Tullio Toschi e Carla Gaspari. Con 10 Sara Cacciaguerra, Chiara Del Carlo, Arianna Raduazzo, Clarissa Baroni, Vitaliano Toghnetti, Sabrina Spadoni, Cosetta Bottaini, Maria Grazia Lorenzani, Marcela Madrazo, Laura Di Gino, Federico Lenzi.

Ma.Ste.