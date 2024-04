Amaranto, basta un pari per la matematica

Il Tau Altopascio, nell’ultima esibizione casalinga, pareggia contro il San Donato Tavarnelle, squadra reduce da cinque ko consecutivi. Peccato, da un lato, aver mancato il successo. Però c’è da tenere conto che i fiorentini sono passati in vantaggio subito, dopo 6 minuti e che Lombardo ha pareggiato per gli amaranto soltanto al 96’. Un gol, quello dell’ex Lucchese, che consente, tra l’altro, di allungare a +3 sul Seravezza, sesto, battuto a domicilio dalla Pianese che ha così vinto il campionato, approdando, per la seconda volta nella storia, in serie C. Certo, vincendo, il Tau avrebbe già chiuso i conti con il quinto posto (in teoria Meucci e compagni potrebbero anche arrivare quarti se il Livorno perde ad Orvieto e il Tau dovesse vincere all’ultima giornata, ma si tratta di eventualità davvero poco probabili).

La formazione di mister Venturi ha approcciato male il match, andando in svantaggio subito, (successo anche con Gavorrano, Forte Querceta e Cenaia in casa, Montevarchi in trasferta), e giocando un primo tempo opaco. Riscatto nella ripresa, con il pari arrivato all’overtime. Adesso la situazione è semplice: il Tau è quinto con tre punti di vantaggio sul Seravezza sesto. Versiliesi che però sono in vantaggio nei confronti diretti. Seravezza che dovrà affrontare all’ultima giornata il Real Forte Querceta che deve stare attento alla forbice e cercare la migliore posizione nei playout. Altopascio invece chiuderà a Piancastagnaio contro una Pianese che penserà ai festeggiamenti. In caso di quinto posto, l’avversaria sarà la seconda classificata, una tra Grosseto (in questo momento alla piazza d’onore) o Follonica Gavorrano. Mister Venturi è severo nell’analisi: "Primo tempo inaccettabile, due gli aspetti positivi, il punto e la reazione. Domenica prossima dobbiamo trasformare una stagione da ottima in fantastica, i play-off ciliegina sulla torta".

Massimo Stefanini