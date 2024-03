Altro presidio contro l’antenna a Pontetetto

I comitati cittadini di Pontetetto non si fermano. Le rassicurazioni del Comune circa lo “stop“ dei lavori per la nuova antenna di telefonia in via Pattana al fine di cercare sede più idonea non bastano ai residenti della zona che ieri hanno organizzato un nuovo presidio. “Dopo la decisione del comune di sospendere il cantiere dell’antenna che segnaliamo da settimane ci siamo riuniti e, valutata la situazione di grande incertezza sugli esiti della trattativa tra comune e Inwit, è stato deciso di proseguire con le iniziative a sostegno della rimozione dell’antenna di via Pattana“. Da qui la decisione di un nuovo presidio, ieri mattina, ma stavola direttamente sotto la sede comunale di Palazzo Orsetti in via Santa Giustina.