Altre magiche sorprese in centro. Aperta la Fabbrica del Natale. Installazione in piazza S.Giovanni

La magia del Natale si è accesa nuovamente ieri con un doppio evento che ha trasformato la città. Alle 17.30, in piazza San Giovanni, è stata inaugurata la scenografia luminosa natalizia “Sognando tra le stelle“, installazione dedicata alla città dall’artista Emiliana Martinelli, che ha voluto regalarci un cielo stellato tutto da vivere. La piazza diventa un luogo suggestivo, dove le stelle, simbolo del Natale per eccellenza, invitano i visitatori a sognare e riflettere.

Intanto in Vicolo San Carlo ha preso vita un altro simbolo: la Fabbrica del Natale, spazio pensato per i più piccoli. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato il sindaco Mario Pardini e gli assessori Mia Pisano, Paola Granucci e Remo Santini. Ad accompagnare il taglio del nastro, Babbo Natale e la Principessa del Natale hanno salutato il pubblico dando ufficialmente il via a questa nuova attrazione natalizia. La Fabbrica del Natale resterà aperta per tutto il mese nei fine settimana, dal venerdì alla domenica, con orario 15-19 e ingresso gratuito. Pensata per le famiglie, propone laboratori creativi, letture, spettacoli, giochi e tanto divertimento dedicato ai più piccoli. Tra le novità di questa edizione, nelle giornate del 14 e 21 dicembre sarà disponibile un servizio di Baby Parking su prenotazione, che permetterà ai genitori di fare shopping mentre i bambini si divertono in un ambiente sicuro e protetto. Oggi, 8 dicembre, I bambini potranno incontrare Babbo Natale e la Principessa del Natale, scrivere e decorare le proprie letterine, partecipare a laboratori creative e solidali come la pesca di beneficenza della Croce Rossa Italiana.

Rebecca Graziano