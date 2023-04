Altopascio, variante approvata per il magazzino alto 23 metri

Qualche polemica c’è stata su un magazzino di circa settemila metri quadrati. Ma il Comune di Altopascio comunica che, per la variante al regolamento urbanistico e contestuale progetto di miglioramento ambientale e riqualificazione dell’area industriale, con la realizzazione di un magazzino automatizzato di 23 metri di altezza, la Conferenza dei Servizi ha dato esito positivo. Sul sito del Comune di Altopascio, nella sezione "Amministrazione trasparente - pianificazione e governo del territorio", sono pubblicati e accessibili gli atti relativi: la determinazione è già stata trasmessa anche alla Regione Toscana e alla Provincia di Lucca. Entro il 26 maggio gli interessati potranno presentare osservazioni in forma cartacea all’ufficio protocollo del Comune di Altopascio in piazza Vittorio Emanuele, al piano terra del palazzo del Municipio, oppure inviando una PEC all’indirizzo [email protected]